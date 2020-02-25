2020/02/25 | 09:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب امر الفوج الرابع في لواء الكرمة بالحشد الشعبي سهيل علي حايف، الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للواء أثناء اداء في منطقة الكرمة بمحافظة الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، أن عبوة ناسفة زرعها ارهابيون في مركز منطقة الكرمة بمحافظة الانبار انفجرت، اليوم، مستهدفة دورية تابعة للواء الكرمة (الحشد الشعبي في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة امر الفوج الرابع في لواء الكرمة بالحشد الشعبي اثر انفجار عبوة ناسفة في الانبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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