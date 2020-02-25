الرافدين يوضح آلية إستلام منتسبي الداخلية لرواتبهم الشهر المقبل

2020/02/25 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، أن منتسبي وزارة الداخلية الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا وحصولهم على الماستر كارد سيتسلمون رواتبهم عن طريق البطاقة الشهر المقبل.

وأشار المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، الى "استمرار توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي الداخلية في وسيتم استكمال هذه العملية خلال الأيام المقبلة".

وأشار الى انه "في حال استلام المنتسب البطاقة فسيتم الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف عبر بطاقة الماستر من سلف وقروض وخدمات اخرى".

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