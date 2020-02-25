إيران: ميزانية العام القادم لا تعتمد على النفط

2020/02/25 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية في ايران محمد باقر نوبخت، أن ميزانية العام الايراني الجديد الذي يبدأ في الحادي والعشرين من آذار القادم ستكون اكثر الميزانيات في تاريخ ايران تحررا من الاعتماد على النفط.

يحاول المسؤولن عبر هذا التوجه لإدارة البلاد بما يتلائم مع ظروف الحظر المفروض عليهم من الولايات المتحدة الامريكية.

ونقلت "أرنا" عن نوبخت قوله، في حديث له أمام مجلس الشورى الاسلامي الذي بدأ بمناقشة الخطوط العامة للميزانية الجديدة أمس الاثنين، إنها "ثالث ميزانية للبلاد تنظم في ظل الحظر والضغوط الاقتصادية القصوى، بحيث ان العدو يراقب مدى تأثير ضغوطه على البلاد".

وتابع أننا "لم نرفع الايدي ولم نستسلم أمام ضغوط العدو بل وضعنا الميزانية بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط بحيث ان اعتماد ميزانية العام الايراني القادم على الموارد النفطية لايتجاوز 8.5 بالمئة".

وفي جانب آخر من حديثه أكد نوبخت أن "العائدات الحاصلة من رفع اسعار البنزين وزعت بكاملها على المواطنين".

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