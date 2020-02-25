2020/02/25 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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أمانة بغداد توجه كوادرها بالاستعداد لموجة أمطار غزيرة ورعدية اليوم

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أعلـن وزير الصناعة والمعادن، صالـح عبـد الله الجبـوري، الثلاثاء (26 شباط 2020)، المباشرة بإنتاج الكمامات بطاقة (30) الف كمامة يومياً في مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل التابع الى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود .

وقال الج

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أوضح المتحدث باسم حكومة كردستان، جوتيار عادل، الثلاثاء (25 شباط، 2020) حقيقة أزمة الوقود في الإقليم بعد إغلاق المنافذ الحدودية.

وقال عادل، في بيان، أن "أنباء انتشرت عن وجود أزمة في اقليم كردستان بعد قرار تنظيم الحركة التج

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أعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، الثلاثاء، خلو المحافظة من اي اصابة بفايروس كورنا.

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