الصناعة تصدر بياناً بشأن انتاج الكمامات بعد أنباء عن شحتها في السوق

2020/02/25 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلـن وزير الصناعة والمعادن، صالـح عبـد الله الجبـوري، الثلاثاء (26 شباط 2020)، المباشرة بإنتاج الكمامات بطاقة (30) الف كمامة يومياً في مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل التابع الى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود .

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المصنع المذكور شرع بإنتاج الكمامات لغرض تجهيز المذاخر والمستشفيات وطرحها في الأسواق قريباً بأسعار رخيصة قياساً بأسعار البيع في الصيدليات التي قامت برفع الأسعار بعد تفشي فيروس كورونا باعتبار ان هذه الكمامات واحدة من طرق الوقاية من الفيروس".

واكد وزير الصناعة "على توفر الإمكانية لزيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة في إطار السعي الجاد لتأمين مختلف المستلزمات الطبية لمحافظة نينوى وعموم المحافظات"، لافتا إلى أن "هناك أمكانية لدى مصانع الشركة المذكورة الأخرى كمصنع القطنية ومصنع الالبسة الرجالية في النجف الاشرف لإنتاج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات ".

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