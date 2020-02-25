الرافدين: منتسبو الداخلية سيتسلمون رواتبهم عن طريق ’’ماستر كارد’’ الشهر المقبل

2020/02/25 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء (25 شباط 2020)، ان منتسبي وزارة الداخلية الذين تم توطين رواتبهم على ...





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