2020/02/25 | 09:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هواوي تكشف عن سلسلة هواتف P40 في باريس يوم 26 من مارس

المستقلة ..أعلنت شركة هواوي رسمياً اليوم عن موعد مؤتمرها المرتقب للكشف عن الإصدارات المميزة من سلسلة هواتف P40، حيث ينطلق المؤتمر من باريس في 26 من مارس.

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