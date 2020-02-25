الحكيم يبحث مع نظيره السعودي امن الخليج والملاحة البحرية

2020/02/25 | 09:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، عدة قضايا تحظى باهتمام البلدين منها صفقة القرن وامن الخليج والملاحة البحرية فيه.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقت "الغد برس: نسخة منه، ان الحكيم "بحث خلال لقائه مع نظيره السعودي آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات، ومنها المجال السياسيّ، والاقتصاديّ، ولاسيّما في مجال إنشاء مناطق صناعيّة، والربط الكهربائيّ، والشركات الاستثماريّة".

وأضاف انه "تم مناقشة مبادَرة العراق بدعوة وزراء خارجيّة دول الجوار للقاء، والتشاور استكمالاً لنجاح اجتماع البرلمانات العربيّة في العراق الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب العراقيّ"، مبيناً "بحث عدداً من القضايا التي تحظى باهتمام البلدين، ومنها ما يُسمّى صفقة القرن، وأمن الخليج، وأمن الملاحة".

من جهته أعرب الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن "حرص المملكة على المُضِي قدماً بالاتفاقـيّات المُوقّعة بين البلدين".

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