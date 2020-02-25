اليوم.. برشلونة ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا

2020/02/25 | 09:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةتتوجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب سان باولو الواقع في جنوب إيطاليا ، وذلك عندما يحل برشلونة الإسباني ضيفاً على نابولي الإيطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ويسعى النادي الإيطالي لاغتنام عامل الأرض والجمهور على أمل الحصول على نتيجة جيدة قبل لقاء العودة في ملعب كامب نو ، في حين سيحاول نادي برشلونة إنهاء سلسلة نتائجه الإيجابية المخيبة للآمال ، عندما يلعب خارج ميدانه في المسابقة.سيكون هذا أول لقاء رسمي يجمع بين نابولي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا ، حيث لم يسبق أن التقى الفريقان في أي بطولة أوروبية قبل ذلك رغم تاريخهما العريق في مسابقات القارة العجوز.نابولي خرج دائماً من مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا عند مواجهة الأندية الإسبانية ، وكلاهما ضد ريال مدريد (1-3) في موسم 1987-1988 ، (2-6) في موسم 2016-2017.آخر انتصار حققه برشلونة خارج أرضه ضد خصم إيطالي في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا جاء في أبريل 2006 ، عندما فاز على ميلان (1-0) بهدف سجله لودوفيك جيولي.نابولي يتمكن من الوصول إلى الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في آخر ستة مشاركات ، بمعدل يصل إلى نحو خمسين في المئة ، ومع ذلك ، لم يصل أبداً إلى دور الثمانية.برشلونة تجاوز الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في آخر 12 موسماً ، وهي أطول سلسلة انتصارات في تاريخ البطولة ، آخر فريق استبعده كان نادي ليفربول في موسم 2006-2007.نابولي فشل تهديفياً على ملعب سان باولو مرة واحدة فقط من آخر 20 مباراة بدوري أبطال أوروبا ، (0-0) ضد دينامو كييف في نوفمبر 2016 ، فيما لم يخسر في آخر سبع مباريات على أرضه.برشلونة فاز مرة واحدة فقط من آخر ثماني مباريات خارج ملعبه في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا ، ضد مانشستر يونايتد (0-1) في أبريل 2019 ، وقد سجل فقط هدفين وتلقى (17).خلال المباريات التي خاضها نابولي في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا ، فقد احتسب خمس ركلات جزاء ، له ثلاثة وضده اثنان ، أكثر من أي فريق آخر تأهل إلى الدور ثمن النهائي.سيقود المدرب برشلونة الجديد كيكي سيتيين أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي ، ليصبح المدرب الخامس عشر المختلف الذي يقوم بذلك في مراحل خروج المغلوب في البطولة.درايس ميرتينز شارك بتسجيل (50) بالمئة من أهداف نابولي في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2016-2017 ، حيث سجل 15 هدفًا وصنع ستة تمريرات حاسمة ، بمعدل (21) من أصل (42).هدفي ليونيل ميسي بدوري الأبطال هذا الموسم هو الأدنى في (10) مواسم ، عندما سجل هدفين في 2009-2010 ، فيما جاء هدفه الوحيد في ملعب إيطالي عام 2009 ضد مانشستر يونايتد في روما.

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