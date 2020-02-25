إقليم كردستان يطالب رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي بـ “إعادة النظر في ادائه ومنهجه”

2020/02/25 | 09:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل: طالبت رئاسات اقليم كردستان وقيادات القوى السياسية الكردية ، رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي بإعادة النظر في ادائه ومنهجه، لتحقق الحكومة القادمة جميع حقوق ومتطلبات المكونات العراقية.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم” ان الرئاسات الكردية والقوى السياسية بالاقليم … Readmore

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