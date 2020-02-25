الصدر: لو كان بيدي لوضعت السياسيين الذين يصرون على المحاصصة في سلة زبالة

2020/02/25 | 09:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انه رقيب على المتظاهرين من يستحق الاشادة نشيد به ومن ينحرف عن السلمية ننبهه ولعدة مرات.وقال في حوار متلفز ان “ماحدث في ساحة الوثبة من / صلب / لاحد الاشخاص امر اثر … Readmore

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