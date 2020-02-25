2020/02/25 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر قائد شرطة النجف العميد فائق فليح حسن سكر الفتلاوي عدة تعليمات للأجهزة الأمنية، للوقاية من مخاطر فايروس كورونا.وتضمنت التعليمات: ١-تاجيل جميع الدورات في مركز التدريب وإيقاف التدريب في جميع التوابع لمدة خمسة عشر يوم واعادت جميع المتدربين إلى دوائر هم كاجراء احتراري.٢-الغاء التعداد الصباحي في جميع توابع شرطة المحافظة والاكتفاء بالبصمة الإلكترونية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد شرطة النجف يصدر عدة تعليمات للوقاية من مخاطر فايروس كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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