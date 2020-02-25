2020/02/25 | 09:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مرور البصرة، اليوم الثلاثاء، أنها ستباشر بالإشارات الضوئية المرورية في المحافظة خلال الفترة القادمة.وقال مدير قسم العلاقات العامة والإعلام العميد رياض جاسم العيداني لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إنه “تم الاتفاق مع شركة استشارية لدراسة البنى التحتية لكل تقاطع في المحافظة بغية أن يتم العمل على وفق معايير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرور البصرة تباشر العمل بالإشارة الضوئية قريباً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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