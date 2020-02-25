2020/02/25 | 09:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرافدين : منتسبو الداخلية الذين تم توطين رواتبهم وحصولهم على الماستر كارد سيتسلمون رواتبهم عن طريق البطاقة الشهر المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 09:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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