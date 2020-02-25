2020/02/25 | 09:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اغلاق اكثر من 800 موقع الكتروني مخصص لنشر الشائعات والاخبار الكاذبة التي تثير الذعر لدى المواطنين، مشيرة إلى أن هناك احصائيات ترفع بتقرير يومي للمراجع العليا في الوزارة عن الشائعات المرصودة وبجميع أنواعها.وقال مدير قسم مكافحة الشائعات في دائرة العلاقات والاعلام بالوزارة العقيد زياد القيسي في بيان تلقته وكالة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تغلق 800 موقع الكتروني مخصص لنشر الشائعات والاخبار الكاذبة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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