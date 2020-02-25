متنبئ جوي: سيول قادمة من المرتفعات الجبلية الإيرانية ستسبب فيضانات في العراق

2020/02/25 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق تشير التوقعات إلى منخفض جوي ماطر عالي الفعالية، تتأثر به عموم مناطق البلاد على أن ينتهي صباح يوم غد الأربعاء.وقال الراصد الجوي نائل العلي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “إمطاراً رعدية غزيرة ستشمل ظهر اليوم عموم مناطق الجنوب والفرات الأوسط والعاصمة بغداد ومدن الشرق والغرب والشمال، تشتد […]

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