خبر سار لموظفي الداخلية العراقية

2020/02/25 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين ان منتسبي وزارة الداخلية الذين تم توطين رواتبهم على المصرف وحصولهم على الماستر كارد سيتسلمون رواتبهم عن طريق البطاقة الشهر المقبل.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان استمرار توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي الداخلية في وسيتم استكمال هذه العملية خلال الأيام المقبلة.واشار الى انه في حال استلام المنتسب البطاقة فسيتم الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف عبر بطاقة الماستر من سلف وقروض وخدمات اخرى

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