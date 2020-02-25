مصرف الرافدين: منتسبي الداخلية سيتسلمون رواتبهم عن طريق الماستر الشهر المقبل

2020/02/25 | 09:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، ان منتسبي وزارة الداخلية الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا وحصولهم على الماستر كارد سيتسلمون رواتبهم عن طريق البطاقة الشهر المقبل.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى , ان ” توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي الداخلية مستمر وسيتم استكمال هذه العملية خلال الأيام المقبلة”.مشيرا الى انه” في

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