صحة الكرخ تؤكد استعدادها لنشر مفارز طبية في السيطرات

2020/02/25 | 09:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت دائرة صحة الكرخ، الثلاثاء، مجموعة نصائح وارشادات للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة استعدادها لنشر مفارز طبية في السيطرات عند مداخل العاصمة لضمان عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا.وقال مدير الصحة العامة في الدائرة الدكتور نازك الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الموقف بشأن كورونا مسيطر عليه ولاداعي للهلع وتهويل

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