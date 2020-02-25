بيان من مصرف الرافدين إلى منتسبي الداخلية بشأن رواتبهم للشهر المقبل

2020/02/25 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، ان منتسبي وزارة الداخلية الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا وحصولهم على الماستر كارد سيتسلمون رواتبهم عن طريق البطاقة الشهر المقبل.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق”، إن “استمرار توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي الداخلية في وسيتم استكمال هذه العملية خلال الأيام المقبلة”.[…]

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