وفد قضائي عراقي برئاسة زيدان يصل إلى قطر للمشاركة في اجتماع النزاهة القضائية

2020/02/25 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصل وفد قضائي عراقي برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، إلى دولة قطر.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى وتلقته “يس عراق”، إن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وصل على رأس وفد قضائي مساء أمس الاثنين، الى الدوحة تلبية للدعوة الموجهة من رئيس المجلس الاعلى للقضاء القطري حسين بن […]

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