بلدية الناصرية تعلن فرز أكثر من 20 الف قطعة ارض سكنية لتوزيعها

2020/02/25 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية بلدية الناصرية، اليوم الثلاثاء، عن فرز اكثر من 20 الف قطعة ارض سكنية لتوزيعها بين الشرائح المشمولة.وقال مدير بلدية الناصرية قحطان عدنان في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “ملاكات البلدية باشرت عمليات المسح والفرز لاكثر من 20 ألف قطعة ارض سكنية لتوزيعها بين الشرائح المشمولة”، مشيرا الى ان “المحافظة تولي اهمية […]

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