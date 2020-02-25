سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020

2020/02/25 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشهد أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، استقرارا نسبياً في الاسواق المحلية في بغداد وعدد من المحافظات.وافتتح سعر الصرف ليوم الثلاثاء 25/2/2020 في بغداد – بورصة الكفاح بسعر 120,350 لكل مائة دولار، أما السعر في الصيرفات: شراء 120,000 بيع 120,750 —————- النجف 120,450 ————— اربيل 120,325 ——— البصرة 120,550 ———- السليمانية 120,425 […]

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