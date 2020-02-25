كربلاء تعلن منع الزائرين الأجانب ممن ينتشر كورونا في بلدانهم من دخول المحافظة

2020/02/25 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أعلن قائد شرطة كربلاء، اللواء احمد علي زويني، الاربعاء (25 شباط 2020)، منع الزائرين الأجانب ممن ينتشر كورونا في بلدانهم من دخول المحافظة.

وقال زويني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "اتخذنا إجراءات احترازية من بينها منع دخول الزائرين الأجانب القادمين من البلدان التي فيها إصابات بفايرووس كورونا".

وفي وقت سابق، من اليوم الثلاثاء، أعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، خلو المحافظة من اي اصابة بفايروس كورنا.

وذكرت قيادة شرطة كربلاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "عقد في مبنى محافظة كربلاء، مؤتمرا صحفيا مشتركا حضره المحافظ نصيف جاسم الخطابي وقائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني ومدير عام صحة المدينة الدكتور صباح الموسوي ومدير المستشفى الحسيني الدكتور صباح الحسيني بخصوص انتشار بعض الشائعات حول انتشار فايروس كورونا في مدينة كربلاء".

ونفى الخطابي، "وجود أية اصابة بفايروس كورونا داخل مدينة كربلاء، لغاية هذه اللحظة"، مؤكداً على "عدم الانجرار وراء الإشاعات التي تبثّها بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة".

بدوره أكد قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء احمد علي زويني، ان "مفارز الشرطة والاجهزة الأمنية اتخذت على عاتقها تعزيز إجراءات دخول الوافدين الى المدينة من خلال التعاون مع مفارز صحة كربلاء لفحص جميع الاشخاص القادمين عبر السيطرات الخارجية".

بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير صحة الكرخ في بغداد، جاسب لطيف الحجامي، الثلاثاء (25 شباط 2020)، أن موظفة تعمل في مستشفى الفرات المخصص للحالات المشتبه بإصابتها في فايروس كورونا، ستُحال للقضاء برفقة شخص ساعدها على نشر شائعة وجود حالة إصابة بالفايروس في

وجهت أمانة بغداد، الثلاثاء (25 شباط 2020)، كوادرها ولا سيما العاملة في مجال المجاري، بالاستعداد لمواجهة امطار غزيرة ورعدية محتملة اليوم الثلاثاء.





وذكرت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "أوعزت الى ملاكاتها الآلية والبشرية بالاستعداد

بغداد اليوم- بغداد

أعلـن وزير الصناعة والمعادن، صالـح عبـد الله الجبـوري، الثلاثاء (26 شباط 2020)، المباشرة بإنتاج الكمامات بطاقة (30) الف كمامة يومياً في مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل التابع الى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود .

وقال الج

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