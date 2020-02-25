الحشد الشعبي يوضح بشأن قطوعات مرتّبات منتسبيه

2020/02/25 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر الحشد الشعبي، الثلاثاء (25 شباط، 2020) توضيحا بشأن قطوعات مرتّبات منتسبيه.

وذكر إعلام الحشد في بيان، أنه "في ما يتعلق ببعض من تم إيقاف مرتباتهم، إن الاسباب متعددة، فهو قد يكون يتسلم راتبا تقاعديا، أو موظفا سابقا او يتسلم مستحقات سجين سياسي وقد يكون لديه مشاكل مالية أخرى غير هذه، لذا يقتضي الأمر مراجعة المديرية المالية لإجراء اللازم".

وأضاف: "وفي ما يتعلق بقطوعات مرتّبات شهر شباط، فإنها لأغراض التقاعد وستستمر للأشهر المقبلة ولكن بقيمة أقل، وسيصدر توضيحا مفصلا بشأنها في الأيام القادمة من قبل المديرية المالية العامة في هيأة الحشد الشعبي".

بغداد اليوم- بغداد

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وقالت الخارجية العراقية في بيا

بغداد اليوم- بغداد

تحدث المتنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء (25 شباط 2020) عن أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والحالوب (البَرَدْ) تطال أكثر من 10 مدن، اليوم.

وقال عطية، عبر جداريته في فيسبوك، حول حالة طقس نهار وليل الثلاثاء، إن "ذروة الحالة ستكون

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن عمليات التحرير كلفت العراق حوالي 13 مليار دولار، حيث جعلت العراق يقترض 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الأوروبية.

وقال صالح في تصريح: "

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