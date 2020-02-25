وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان صفقة القرن وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين

2020/02/25 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الثلاثاء (25 شباط 2020)، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، صفقة القرن، وأمن الخليج، وأمن الملاحة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وقالت الخارجية العراقية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحكيم التقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود،وبحث الجانبان آلية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات، ومنها: المجال السياسي، والاقتصادي، ولاسيما في مجال إنشاء مناطق صناعية، والربط الكهربائي، والشركات الاستثمارية".

واضاف البيان لأن "الحكيم تباحث مع نظيره حول مُبادَرة العراق بدعوة وزراء خارجية دول الجوار للقاء، والتشاور استكمالاً لنجاح اجتماع البرلمانات العربية في العراق الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب العراقي".

ولفت إلى أن "الجانبين بحثا عدداً من القضايا التي تحظى باهتمام البلدين، ومنها ما يُسمى صفقة القرن، وأمن الخليج، وأمن الملاحة".

من جهته أعرب فيصل بن فرحان آل سعود عن "حرص المملكة على المُضِي قدماً بالاتفاقـيات المُوقعة بين البلدين".

بغداد اليوم-بغداد

أصدر الحشد الشعبي، الثلاثاء (25 شباط، 2020) توضيحا بشأن قطوعات مرتّبات منتسبيه.

وذكر إعلام الحشد في بيان، أنه "في ما يتعلق ببعض من تم إيقاف مرتباتهم، إن الاسباب متعددة، فهو قد يكون يتسلم راتبا تقاعديا، أو موظفا سابقا او ي

بغداد اليوم- بغداد

تحدث المتنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء (25 شباط 2020) عن أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والحالوب (البَرَدْ) تطال أكثر من 10 مدن، اليوم.

وقال عطية، عبر جداريته في فيسبوك، حول حالة طقس نهار وليل الثلاثاء، إن "ذروة الحالة ستكون

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن عمليات التحرير كلفت العراق حوالي 13 مليار دولار، حيث جعلت العراق يقترض 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الأوروبية.

وقال صالح في تصريح: "

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