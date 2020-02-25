2020/02/25 | 10:39 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، احزابا شيعية لم يسمها بالوقوف وراء التظاهرات الاحتجاج...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حزب البارزاني: احزاب شيعية تقف وراء تظاهرات كردستان والإقليم أفضل من فرنسا!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حزب البارزاني: احزاب شيعية تقف وراء تظاهرات كردستان والإقليم أفضل من فرنسا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).