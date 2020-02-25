حقوق الانسان تطالب بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية في البصرة

2020/02/25 | 10:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الhنسان في البصرة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشديد مراقبة المنافذ الجوية والبحرية والبرية وغلقها مؤقتاً.

وقال المكتب في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "على الحكومة اتخاذ اجراءات احترازية سريعة تتمثل بافتتاح المستشفى التركي وتهيئته للحالات الطارئة".

وشدد على "ضرورة العمل على توفير مستلزمات الوقاية والتعقيم وتوزيعها بالمجان لغلق الطريق أمام تجار الأزمات".

واضاف انه "يجب البدء بعمليات التعفير للمواقع العامة وتشجيع وتوعية الفرد على تعفير مرفقاته الخاصة, كما وطالب باتخاذ خطوات مشددة من قبل مديرية تربية المحافظة".

ودعا "المواطنين إلى الرجوع باي من المعلومات إلى مصادرها الرصينة واتخاذ تدابير الوقاية واتباع خطوات التوعية الصحية وخصوصا التجمعات والازدحامات".

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