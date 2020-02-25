الكويت توقف الرحلات من وإلى كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا

2020/02/25 | 10:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الثلاثاء، وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في هذه الدول.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه "سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت موجودين في الدول الثلاث، في حين سيخضع أي مواطن كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي".

وأضافت أنه "سيتم إيقاف إصدار سمات الدخول للراغبين في القدوم إلى البلاد من هذه الدول، نظرا للوضع الصحي على خلفية انتشار الفيروس".

وقبل هذا القرار وأقفت الكويت أمس الاثنين، الرحلات الجوية من وإلى العراق.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت عن إصابة 3 أشخاص عائدين من إيران بـ"كورونا"، بينهم مواطن سعودي.

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