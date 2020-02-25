بعد تفشي كورونا.. العراق يبدأ انتاج الكمامات بأسعار رخيصة

2020/02/25 | 10:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلـن وزير الصناعة والمعادن، صالـح عبـد الله الجبـوري، الثلاثاء، المباشرة بإنتاج الكمامات بطاقة (٣٠) الف كمامة يومياً في مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل التابع الى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود .وقـال الوزيـر الجبوري، في بيان، إنه "تمت المباشرة بإنتاج الكمامات بطاقة (٣٠) الف كمامة يومياً في مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل التابع الى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود".وأضاف، أن "المصنع المذكور شرع بإنتاج الكمامات لغرض تجهيز المذاخر والمستشفيات وطرحها في الأسواق قريباً بأسعار رخيصة قياساً بأسعار البيع في الصيدليات التي قامت برفع الأسعار بعد تفشي فيروس كورونا بأعتبار ان هذه الكمامات واحدة من طرق الوقاية من الفيروس".وأكد، "توفر الإمكانية لزيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة في إطار السعي الجاد لتأمين مختلف المستلزمات الطبية لمحافظة نينوى وعموم المحافظات"، مبنيا أن "هناك أمكانية لدى مصانع الشركة المذكورة الأخرى كمصنع القطنية ومصنع الالبسة الرجالية في النجف الإشرف لإنتاج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامـات .

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