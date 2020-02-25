2020/02/25 | 10:39 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبيب يكسر احتكار الكمامات لمواجهة كورونا‎ في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 10:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب يكسر احتكار الكمامات لمواجهة كورونا‎ في نينوى) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيب يكسر احتكار الكمامات لمواجهة كورونا‎ في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).