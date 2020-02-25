2020/02/25 | 10:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لجنة نيابية تستضيف وزير الصحة غداً بشأن كورونا وتطالب بإجراءات را

اخبار مباشرة

لجنة نيابية تستضيف وزير الصحة غداً بشأن كورونا وتطالب بإجراءات رادعة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تستضيف وزير الصحة غداً بشأن كورونا وتطالب بإجراءات رادعة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تستضيف وزير الصحة غداً بشأن كورونا وتطالب بإجراءات رادعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).