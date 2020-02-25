كورونا يكبد اغنياء العالم خسائر بـ139 مليار دولار

2020/02/25 | 10:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

خسر أغنى أغنياء العالم 139 مليار دولار، بسبب مخاوف أسواق الأسهم من أن فيروس كورونا سيضرب الاقتصاد العالمي.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" هذه أكبر خسارة للأغنياء منذ عام 2016، وهكذا خسر كل من المدير العام لمجموعة شركات "LVMH" برنارد أرنو، ورئيس شركة أمازون جيف بيزوس، أكثر من 4.8 مليار دولار.

وخسر مالك "زارا" أمانسيو أوتريغا، 4 مليار دولار، كما خسر مارك زوكربيرغ 3.48 مليار، وفقد باقي المليارديرات في التصنيف 2.3 مليار دولار على الأقل.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أكثر من 3%، ويشعر المستثمرون بالقلق حيال مدى انتشار فيروس كورونا، فتشكل تدابير تفشي المرض والحجر الصحي مخاطر على اقتصاد الصين والعالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا الجديد، على انه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

في سياق آخر، خسرَ أغنى عشرة أشخاص في العالم، يوم الجمعة الماضي، أكثر من 14 مليار دولار، بسبب سقوط التبادلات العالمية، على خلفية تفاقم الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

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