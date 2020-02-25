عادل صالح الزبيدي - جوي هارجو: هذا الصباح أصلي من اجل أعدائي

2020/02/25 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_صالح_الزبيدي ترجمة: عادل صالح الزبيدي شاعرة وموسيقية أميركية من الهنود الحمر (من قبائل مسكوجي) ولدت عام 1951 في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما.تعد واحدة من ابرز ناشطي وممثلي الموجة الثانية لما يعرف بنهضة سكان أميركا الأصليين خلال أواخر القرن العشرين.حاز شعر هارجو على جوائز عديدة، وهي أول شاعرة من السكان الأصليين تشغل منصب شاعر الولايات المتحدة الذي انتخبت له مؤخرا.من عناوين مجموعاتها الشعرية: ((الأغني......

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