فلاح أمين الرهيمي - لماذا الانتخابات المبكرة لمجلس النواب ؟

2020/02/25 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي إذا عجز وفشل التطبيق من متابعة وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يطرحه رئيس الوزراء حينما يرشح لمنصب رئيس الوزراء وكابينته الوزارية لابد من وجود خلل في تطبيق المنهاج الذي طرحه رئيس الوزراء وبتكرار هذا الخلل والإهمال وتراكمه سببت الفجوة بين الشعب والدولة المحصورة بين (السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية) صحيح أن الخلل بالسلطة التنفيذية التي لم تلتزم بتنفيذ المنهاج الوزاري ولكن حينما تهمل ......

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