2020/02/25 | 10:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 8 جميعهم قادمون من إيران ..يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى (8) اشخاص وكالة صدى الاعلام للانباء.

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