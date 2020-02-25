فيروس كورونا يوقف تصوير فيلم “ميشين إمبوسيبل” في إيطاليا

2020/02/25 | 10:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف إنتاج الفيلم الجديد من سلسلة “ميشين إمبوسيبل” من بطولة توم كروز في إيطاليا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت استوديوهات “باراماونت”.وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس مؤكدا معلومات أوردها موقعا “ذي راب” و”بيبول” المتخصصان “حرصا على سلامة الممثلين وفرق العمل وأمنهم، ومع الجهود التي تبذلها سلطات البندقية للحد من التجمعات

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