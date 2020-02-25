الصين تطرد صحفيين أمريكيين بسبب مقالة مهينة

2020/02/25 | 10:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر صحفيان أمريكييان يعملان لصالح صحيفة “وول ستريت جورنال” الصين، بعد أن طردتهما السلطات المحلية على خلفية عنوان مثير للجدل لمقال رأي أثار غضب بكين، واعتبرته “مهينا”.وقد صدر أمر بطرد ثلاثة صحفيين من الصين الأسبوع الماضي على خلفية عنوان اعتبرته بكين “عنصري”، ولم يكن لهم علاقة بكتابته، في إحدى أشد الإجراءات التي تتخذها الصين […]

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