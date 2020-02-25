شاهد.. عراقية مقيمة في الصين توضح فيروس “كورونا” وأعراضه وطرق انتقاله والوقاية منه

2020/02/25 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس العراق: بغداد أسردت طالبة عراقية تدرس الطب في الصين، التفاصيل الكاملة عن فيروس كورونا وطرق انتقاله وأعراضه والوقاية منه.وسجل العراق، أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة النجف، يوم أمس الاثنين، لطالب إيراني يدرس العلوم الدينية في المحافظة.ويشهد العراق الأن حالة استنفار احترازي لتفادي تفشي الفيروس بين المواطنين.الشابة زهراء طالبة عراقية […]

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