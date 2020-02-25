هواوي تلغي معرضها التقني و السبب كورونا

2020/02/25 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هواوي تلعن عن هاتفها الجديد في تسجيل مصور و تلغي معرضها التقني بسبب كورونا

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