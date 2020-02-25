2020/02/25 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هواوي تلعن عن هاتفها الجديد في تسجيل مصور و تلغي معرضها التقني بسبب كورونا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هواوي تلغي معرضها التقني و السبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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