الزوراء يتسلح بكامل نجومه لمواجهة الكهرباء

2020/02/25 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو إدارة نادي الزوراء الرياضي عبد الرحمن رشيد أن فريقه على أتم الجاهزية لملاقاة فريق الكهرباء بعد غد الخميس ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الكروي الممتاز لكرة القدم مشيراً إلى أن الفريق سيدخل المباراة بكامل نجومه.

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