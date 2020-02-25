الحشد يصدر توضيحاً بشأن قطع رواتب بعض منتسبيه

2020/02/25 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن قطوعات رواتب منتسبيه.

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