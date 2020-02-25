المهجرين النيابية لـ”العهد نيوز”: وجود مشاكل فنية في بعض مخيمات النزوح

2020/02/25 | 11:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكدت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، عن وجود مشاكل فنية تتعلق بعدد من مخيمات النزوح، مؤكدة إمكانية إغلاق بعض المخيمات وعودة النازحين إلى مناطق سكانهم.وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء إن “بعض مخيمات النزوح فيها مشاكل فنية يصعب في الوقت الحالي عودة النازحين إلى مناطق […]

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