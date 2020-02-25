تسجيل اول حالة اصابة بكورونا في لبنان

2020/02/25 | 11:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة اللبناني يعلن التثبت من احدى الاصابات بفيروس كورونا في بلدة عين المير الجنوبيه وفي هذه الاثناء يخضع للفحوصات في مستشفى الحكومية

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