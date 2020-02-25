2020/02/25 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اركان حرب اللواء 20 مشاه بجبهه الساحل الغربي العقيد محمد بن سلمان يرابط الى جانب المقاتلين بجبهه البرح ويتلمس هموم المقاتلين ويحثهم على اليقظة والاستعداد لموجهه المتمردين الحوثين المقاتلين بجبهه البرح من اللواء 20 عبرو عن سعادتهم وارتياحهم من قياده اللواء على الاهتمام المستمر واكدو افراد الوا 20 عن وفائهم لله والوطن وقيادتهم الحكيمه ممثله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اركان حرب اللواء هيثم شغاتي 20 مشاه بجبهة البرح) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اركان حرب اللواء هيثم شغاتي 20 مشاه بجبهة البرح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).