كوردستان تحظر دخول السائقين الايرانيين وشاحناتهم وتكتفي بتفريغ الحمولات على الحدود

2020/02/25 | 11:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت السلطات الجمركية في اقليم كوردستان حظر دخول السائقين الايرانيين وشاحناتهم الى اراضي الاقليم فيما سيتم تفريغ الحمولات من البضائع في عجلات عراقية على الحدود بين الجانبين وذلك ضمن الاجراءات الوقائية للحيلولة دون انتقال فيروس كورنا بعد تفشيه في ايران.

وقال شاخوان ابو بكر مدير جمرك باشماخ الحدودي في كتاب عممه على مديريات المعبر انه باستثناء صهاريج المحروقات يتعين تفريغ البضائع المستوردة كافة بعجلات عراقية، مؤكدا انه لا يمكن ادخال اية بضاعة بعجلة اجنبية الى اراضي الاقليم.

واضاف انه ينبغي لسائقي الصهاريج الناقلة للمحروقات وقبل انجاز المعاملات الجمركية اخضاعهم للفحص في المركز الطبي، مع اصطحاب نتيجة الفصح الطبي معهم ومن بعدها يتم انجاز معاملاتهم الجمركية.

وعززت حكومة اقليم كوردستان من التدابير الوقائية الصحية بعد تفشي الفيروس في كل من الصين وايران وقد اعلن وزير الصحة سامان البرزنجي امس الاثنين انه الى الان لم يتم تسجيل اية اصابة بكورونا.

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