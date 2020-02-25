ارتفاع وفيات كورونا في ايران الى 14 شخصا

2020/02/25 | 11:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران تسجل ارتفاعا في وفيات كورونا

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