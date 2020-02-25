صحة واسط تؤكد خلو المحافظة من فيروس كورونا

2020/02/25 | 11:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة واسط، اليوم الثلاثاء، خلو المحافظة من فيروس كورونا.وقال مدير إعلام صحة واسط علي محمد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه وكالة صدى , إن “المحافظة خالية من فيروس كورونا”، لافتاً إلى أن “دائرة الصحة اتخذت جملة من الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره”.وأضاف أن “الإجراءات الاحترازية الهدف منها تثقيف المواطنين

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