2020/02/25 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان من محافظة النجف يؤكد تعطيل دوام المدارس والجامعات لـ 10 أيام ومنع السفر منها وإليها

يتبع.



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيان من محافظة النجف يؤكد تعطيل دوام المدارس والجامعات لـ 10 أيام ومنع السفر منها وإليها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بيان من محافظة النجف يؤكد تعطيل دوام المدارس والجامعات لـ 10 أيام ومنع السفر منها وإليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).