وزير الصحة يطالب بتعطيل دوام المدارس والجامعات في النجف لعشرة أيام وعدم السفر اليها

2020/02/25 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الصحة يطالب بتعطيل دوام المدارس والجامعات في النجف لعشرة أيام ومنع وعدم السفر اليها

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء (25 شباط 2020)، عن تمكُّنها من إحباط محاولة لإدخال المُخدرات لمحافظة ذي قار، مبيَّنةً إلقاء القبض على متهمين اثنين مشاركين بالعمليَّة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم-بغداد

أصدر الحشد الشعبي، الثلاثاء (25 شباط، 2020) توضيحا بشأن قطوعات مرتّبات منتسبيه.

وذكر إعلام الحشد في بيان، أنه "في ما يتعلق ببعض من تم إيقاف مرتباتهم، إن الاسباب متعددة، فهو قد يكون يتسلم راتبا تقاعديا، أو موظفا سابقا او ي

بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الثلاثاء (25 شباط 2020)، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، صفقة القرن، وأمن الخليج، وأمن الملاحة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وقالت الخارجية العراقية في بيا

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